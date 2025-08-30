Усть-каменогорское "Торпедо" уверенно обыграло карагандинскую "Сарыарку" в финальном матче Кубка Казахстана и стало новым обладателем трофея, передает BAQ.KZ cо ссылкой на sports24.kz. Игра завершилась со счетом 4:1, продемонстрировав превосходство "Торпедо" на льду.

Матч начался бурно: уже к 20-й минуте усть-каменогорцы забросили три шайбы. Панченко открыл счет, за ним последовали голы Мусорова и Александрова. "Сарыарка" смогла ответить лишь одним точным броском Кузьменко во второй двадцатиминутке, но Рахманов в третьем периоде закрепил победу "Торпедо".

Вратари матч провели надежно: Пестов отразил большинство попыток соперника, а Ибрагимов в составе "Сарыарки" выдержал натиск команды соперника, пропустив четыре шайбы. Эта победа стала важным достижением для усть-каменогорской команды и укрепила её позиции в национальном хоккее.