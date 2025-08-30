"Торпедо" из Усть-Каменогорска выиграло Кубок Казахстана по хоккею
Победа укрепила позиции команды в национальном хоккее.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Усть-каменогорское "Торпедо" уверенно обыграло карагандинскую "Сарыарку" в финальном матче Кубка Казахстана и стало новым обладателем трофея, передает BAQ.KZ cо ссылкой на sports24.kz. Игра завершилась со счетом 4:1, продемонстрировав превосходство "Торпедо" на льду.
Матч начался бурно: уже к 20-й минуте усть-каменогорцы забросили три шайбы. Панченко открыл счет, за ним последовали голы Мусорова и Александрова. "Сарыарка" смогла ответить лишь одним точным броском Кузьменко во второй двадцатиминутке, но Рахманов в третьем периоде закрепил победу "Торпедо".
Вратари матч провели надежно: Пестов отразил большинство попыток соперника, а Ибрагимов в составе "Сарыарки" выдержал натиск команды соперника, пропустив четыре шайбы. Эта победа стала важным достижением для усть-каменогорской команды и укрепила её позиции в национальном хоккее.
Самое читаемое
- "Кайрат" сыграет с "Реалом" в Лиге чемпионов
- Что изменится в Казахстане с 1 сентября
- В "Реал Мадриде" прокомментировали предстоящий матч против "Кайрата"
- В Казахстане стаж для пенсии будут подтверждать через Е-архив
- Нацбанк перевёл 270 миллиардов в цифровой тенге. Как это отразится на казахстанцах и бизнесе?