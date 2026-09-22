Тот самый «жұрттың баласы»: 200 стихов наизусть и мечта о кино
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Одиннадцатиклассник столичной школы №101 Рамазан Орал знает наизусть 200 стихотворений, прочитал 100 художественных книг, написал 100 собственных стихов и мечтает однажды представить Казахстан в мировом кино, передает BAQ.KZ.
Для Рамазана литература давно перестала быть просто уроком. Он читает, разбирает прочитанное и пишет сам. Свои стихи юноша записывает в отдельную тетрадь.
В памяти у него не только короткие стихотворения. Рамазан знает наизусть героический эпос «Қобыланды батыр», а в городском конкурсе на знание 45 слов назидания Абая занял второе место.
Список его побед длинный. Гран-при городского этапа «Жансугуровских чтений» в направлении «Ілияс – қарасөз шебері» и третье место на республиканском. Первое место на городских «Махамбетовских чтениях». Второе в айтысе поэтов к юбилею Мукагали Макатаева и второе в мушаире стихов о Магжане Жумабаеве. Диплом первой степени за ораторское искусство в номинации «Сыр сандық» на чтениях «Құтты білім». И призовые места на «Абаевских», «Алтынсаринских чтениях» и в других литературных конкурсах.
Любовь к слову у Рамазана, похоже, из дома. Его мама и папа журналисты.
В журналистике он тоже не новичок. На конкурсе «Жас журналист – 2026» Рамазан отличился интервью и статьями, а на медиафестивале «Айбала» занял второе место в номинации подкастов.
Вместе с родителями он участвовал в городском конкурсе «Әке – отбасы тірегі», где семья Орал получила награду в номинации «Шебер отбасы» за популяризацию национальных традиций и семейных ценностей.
Помимо литературы, Рамазан занимается спортом и искусством. Он свободно говорит на казахском и русском, сейчас подтягивает английский.
Язык пригодится ему для главной мечты. Юноша хочет профессионально освоить актерское мастерство, не бросая журналистику и творчество, и когда-нибудь выступить от имени Казахстана в международной киноиндустрии.
Самое читаемое
- Две сестры и их мужья организовали притон в нескольких ЖК Астаны
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 22 сентября
- Иран предложил региональный план по борьбе с обмелением Каспийского моря
- Учиться как в НИШ: смогут ли обычные школы Казахстана перенять опыт ведущих школ
- Казахстанские шахматистки выиграли шестой матч подряд на Олимпиаде в Самарканде