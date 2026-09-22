Тот самый «жұрттың баласы»: 200 стихов наизусть и мечта о кино

Одиннадцатиклассник столичной школы №101 Рамазан Орал знает наизусть 200 стихотворений, прочитал 100 художественных книг, написал 100 собственных стихов и мечтает однажды представить Казахстан в мировом кино, передает BAQ.KZ.

Для Рамазана литература давно перестала быть просто уроком. Он читает, разбирает прочитанное и пишет сам. Свои стихи юноша записывает в отдельную тетрадь.

В памяти у него не только короткие стихотворения. Рамазан знает наизусть героический эпос «Қобыланды батыр», а в городском конкурсе на знание 45 слов назидания Абая занял второе место.

Список его побед длинный. Гран-при городского этапа «Жансугуровских чтений» в направлении «Ілияс – қарасөз шебері» и третье место на республиканском. Первое место на городских «Махамбетовских чтениях». Второе в айтысе поэтов к юбилею Мукагали Макатаева и второе в мушаире стихов о Магжане Жумабаеве. Диплом первой степени за ораторское искусство в номинации «Сыр сандық» на чтениях «Құтты білім». И призовые места на «Абаевских», «Алтынсаринских чтениях» и в других литературных конкурсах.

Любовь к слову у Рамазана, похоже, из дома. Его мама и папа журналисты.

В журналистике он тоже не новичок. На конкурсе «Жас журналист – 2026» Рамазан отличился интервью и статьями, а на медиафестивале «Айбала» занял второе место в номинации подкастов.

Вместе с родителями он участвовал в городском конкурсе «Әке – отбасы тірегі», где семья Орал получила награду в номинации «Шебер отбасы» за популяризацию национальных традиций и семейных ценностей.

Помимо литературы, Рамазан занимается спортом и искусством. Он свободно говорит на казахском и русском, сейчас подтягивает английский.

Язык пригодится ему для главной мечты. Юноша хочет профессионально освоить актерское мастерство, не бросая журналистику и творчество, и когда-нибудь выступить от имени Казахстана в международной киноиндустрии.