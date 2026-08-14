Товарооборот агропродукции между Казахстаном и Кыргызстаном вырос на 41,5%
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Товарооборот сельхозпродукции между Казахстаном и Кыргызстаном по итогам 2025 года достиг 511,3 млн долларов, увеличившись за год на 41,5%. Казахстан при этом экспортировал соседней стране продукции АПК на 418,9 млн долларов, передает BAQ.KZ.
Особенно заметно выросли поставки зерновых. По сравнению с 2024 годом их объем увеличился более чем в четыре раза, масличных культур в 1,5 раза.
Теперь стороны намерены двигаться дальше и расширять не только объемы, но и ассортимент торговли. Казахстан готов наращивать поставки продукции переработки зерновых и масличных культур, жмыха, подсолнечного масла, мяса птицы и других востребованных товаров.
Мы видим устойчивую положительную динамику взаимной торговли и заинтересованы в дальнейшем наращивании ее объемов, расширении номенклатуры поставляемой продукции и укреплении кооперационных связей между нашими странами, отметил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.
Эти вопросы обсудили в Алматы на встрече Сапарова с заместителем председателя Кабинета министров, министром водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Эрлистом Акунбековым. Переговоры прошли в рамках 7-го заседания Совета по агропромышленной политике ЕАЭС.
У Казахстана и Кыргызстана уже есть дорожная карта по увеличению взаимных поставок сельхозпродукции на 2026-2027 годы. Теперь стороны договорились активнее работать по этому документу, расширять ассортимент и искать возможности для дальнейшего роста торговли.
Еще одно направление связано с производственной кооперацией и совместными проектами. Этими вопросами занимается казахстанско-кыргызская рабочая группа по сельскому хозяйству.
Кыргызская Республика придает большое значение развитию сотрудничества с Казахстаном в АПК. Мы заинтересованы в развитии производственной кооперации. Уверен, что реализация достигнутых договоренностей и совместных проектов позволит в полной мере раскрыть имеющийся потенциал и вывести взаимодействие наших стран на новый уровень, - подчеркнул Эрлист Акунбеков.
По итогам встречи стороны подтвердили намерение расширять взаимные поставки и развивать совместные проекты в аграрной сфере.
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