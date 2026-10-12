Товарооборот Казахстана и Бельгии вырос на 9%: экспорт пшеницы увеличился втрое

С января по август 2026 года Казахстан и Бельгия наторговали на $353,1 млн, на 9% больше, чем годом ранее. Казахстан продает бельгийцам больше, чем покупает у них, и этот перевес растет. Особенно заметно вырос экспорт пшеницы, ее поставки увеличились в три раза.

За тот же период прошлого года товарооборот двух стран составлял $324 млн.

По данным QazTrade, экспорт из Казахстана в Бельгию вырос на 9,7%, до $183,7 млн. Больше всего Казахстан поставлял семена льна, молибденовые руды и концентраты, титан и изделия из него, а также пшеницу.

Импорт из Бельгии увеличился на 8,3% и достиг $169,4 млн. В основном оттуда везли лекарства, вспомогательное оборудование для котлов, нефтепродукты, тракторы и сельхозтехнику, вакцины и другие медицинские препараты.

Положительное сальдо торговли с Бельгией у Казахстана выросло с $11 млн до $14,3 млн. Это говорит о росте казахстанского экспорта и укреплении торговых связей двух стран.