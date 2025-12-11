Товарооборот Казахстана и Ирана вырос на 40 процентов
Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил готовность Тегерана расширять экономическое взаимодействие.
Во время переговоров в узком формате Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил значительный прогресс в экономическом взаимодействии между Астаной и Тегераном, подчеркнув, что за 10 месяцев текущего года двусторонний торговый оборот вырос на 40% по сравнению с 2024 годом, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан и Иран обладают "большим потенциалом экономического сотрудничества" и уже демонстрируют устойчивую динамику роста.
"Между Астаной и Тегераном налажен конструктивный политический диалог, в том числе и на правительственном уровне. Реализуются двусторонние соглашения, укрепляются межпарламентские связи. Растет торгово-экономическое сотрудничество. За 10 месяцев этого года отмечается рост показателей на 40% по сравнению с 2024 годом, что, несомненно, является хорошим результатом. Нам нужно сохранить заданный темп и нарастить объемы взаимной торговли", – сказал Токаев.
По словам Президента, Иран остаётся для Казахстана надёжным партнёром и важным звеном в развитии транзита через Каспий, что открывает дополнительные возможности для поставок и логистики.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил готовность Тегерана расширять экономическое взаимодействие и заявил о высоком потенциале сотрудничества в ряде отраслей.
"Наши отношения поступательно развиваются по широкому кругу направлений. Между правительствами наших стран налажено эффективное взаимодействие. Уверен, у нас имеется огромный потенциал для укрепления сотрудничества в политической, экономической, культурной, гуманитарной сферах, а также в вопросе обеспечения безопасности", – отметил иранский лидер.
Обе стороны обозначили стремление активизировать проекты в торговле, инвестициях, транспорте и продовольственной кооперации, что, по словам экспертов, может вывести экономический диалог на новый уровень.
