Товарооборот Казахстана и Великобритании вырос на 83%

Президент Касым-Жомарт Токаев принял государственного министра по торговле Великобритании лорда Анаса Сарвара. На встрече стороны обсудили дальнейшее развитие торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что Казахстан придает особое значение отношениям с Соединенным Королевством.

«Казахстан и Великобританию связывают конструктивный политический диалог и активные контакты на различных уровнях. Убежден, что у нас имеется значительный потенциал для дальнейшего наращивания сотрудничества», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По данным, озвученным на встрече, в 2025 году объем двусторонней торговли вырос на 83% и превысил 1,6 млрд долларов. В Казахстане работают более 500 британских компаний.

Токаев подчеркнул, что развитие экономических связей требует не только инвестиций и новых проектов, но и специалистов, способных работать в международной среде.

«Именно поэтому я призываю молодое поколение Казахстана быть более открытым миру, расширять свой кругозор и изучать как можно больше языков, прежде всего английский, который сегодня является основным языком международного общения», – отметил Президент.

Анас Сарвар, в свою очередь, заявил о заинтересованности Великобритании в дальнейшем развитии стратегического партнерства с Казахстаном.

Он отметил близость подходов двух стран к ряду вопросов международной повестки и подчеркнул намерение британской стороны добиваться практических результатов в сотрудничестве.

Участники встречи также обсудили перспективы взаимодействия в энергетике, транспорте и логистике, цифровизации и искусственном интеллекте.

Отдельное внимание было уделено гуманитарным связям, академическим обменам и совместным образовательным инициативам.

Касым-Жомарт Токаев передал пожелания Премьер-министру Великобритании Энди Бернему и пригласил его посетить Казахстан. Энди Бернем возглавляет британское правительство с июля 2026 года, а Анас Сарвар занимает должность государственного министра по торговле.