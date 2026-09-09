Товарооборот Казахстана с Индией составил $315,4 млн за полугодие

Товарооборот Казахстана с Индией за первое полугодие 2026 года составил 315,4 млн долларов. Цифру привели на бизнес-форуме по торговле и инвестициям в Ченнаи, штат Тамилнад, где стороны подписали рамочные соглашения на 122 млн долларов, передает BAQ.KZ.

Основная часть суммы, 120 млн долларов, приходится на соглашение между ТОО «SP BKM» и International Tractors Limited. Документ предусматривает поэтапную сборку и локализацию производства тракторов Sonalika и Solis в Казахстане и создает основу для долгосрочного сотрудничества в поставках, сборке, дистрибуции и послепродажном обслуживании техники.

Второе соглашение та же казахстанская компания заключила с Big Bang Boom Solutions Private Limited. Оно охватывает оборонные технологии, внутреннюю безопасность и решения двойного назначения. Стороны будут определять, оценивать и реализовывать взаимовыгодные проекты на территории Казахстана.

Казахстан определил около 95 товарных позиций с потенциалом наращивания экспорта в Индию примерно на 313 млн долларов. Это продукция металлургической, химической, пищевой, строительной и машиностроительной отраслей. Индия остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана в Южной Азии.

С казахстанской стороны в форуме участвовали более 110 человек, включая около 65 компаний из машиностроения, агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, фармацевтики и здравоохранения, строительства, нефтегазового сектора, легкой промышленности, информационных технологий и логистики. В состав делегации вошли представители Акмолинской, Атырауской, Мангистауской и Туркестанской областей, а также Шымкента.

Возглавил делегацию вице-министр торговли и интеграции Айдар Абилдабеков.

«Дальнейшее раскрытие потенциала наших отношений невозможно без более активного взаимодействия на уровне регионов и деловых кругов», - сказал он.

Перспективными направлениями для совместных проектов названы агропромышленный комплекс, переработка сельскохозяйственного сырья, критически важные минералы, промышленная кооперация, фармацевтика, цифровизация, искусственный интеллект, информационные технологии и энергетика.

Индийским компаниям предложили размещать производства в специальных экономических зонах Казахстана. Сейчас в стране работают 17 таких зон в 14 регионах, они дают инвесторам доступ к инфраструктуре, налоговые и таможенные преференции.

Отдельно на форуме обсуждали транспортно-логистическое сотрудничество. Казахстан рассчитывает расширить транзит индийских товаров через свою территорию в страны Центральной Азии, Китай и Европу.

В рамках визита делегация посетила промышленные и инновационные объекты Ченнаи, включая производителя автоматических трансмиссий Allison Transmission India Private Limited и фармацевтическую компанию Caplin Point Laboratories Limited.