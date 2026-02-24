В ходе переговоров обсуждались вопросы межрегионального сотрудничества в сфере торговли, промышленной кооперации, транспортно-логистической инфраструктуры, а также культурно-гуманитарных связей.

По итогам 2025 года товарооборот между регионами Казахстана и Оренбургской областью составил $627 млн, что на 11,2% больше, чем в 2024 году. Власти подчеркнули, что развитие приграничного сотрудничества остаётся одним из ключевых факторов укрепления казахстанско-российских отношений.

Оренбургская область является важным партнёром Казахстана и значимым транспортно-логистическим узлом для обеспечения эффективного движения товаров и реализации совместных проектов.

Стороны также обсудили перспективы дальнейшего расширения торговли, улучшения транспортных связей и укрепления культурно-гуманитарного взаимодействия между регионами.