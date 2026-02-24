Товарооборот Казахстана с Оренбургской областью достиг $627 млн
Сегодня 2026, 13:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Самое читаемое
- В Астане планируют ограничить застройку окраин
- Судья от Казахстана в центре скандала на Олимпиаде: союз фигурного катания сделал заявление
- В Астане стартует набор кассиров для LRT
- ФК "Атырау" выставлен на приватизацию: инвестору предстоит вложить не менее 1 млрд тенге
- В США сообщили о возможной гибели тысяч военнослужащих НАТО на Украине