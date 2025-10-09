Касым-Жомарт Токаев сообщил, что объем двусторонней торговли Казахстана и России в 2024 году достиг 28 млрд долларов, передает BAQ.KZ.

Президент в своей речи обозначил актуальные направления дальнейшего многостороннего и двустороннего взаимодействия стран региона и России. Первым приоритетом он назвал развитие торговли и кооперации в индустриальной сфере.

"На первом саммите мы условились приступить к формированию новой модели экономического сотрудничества. Принимаемый сегодня План совместных действий включает в себя свыше 50 мероприятий. Это очень важный документ. Поэтому следует приложить максимальные усилия для его своевременной реализации. Торговля с Россией составляет треть всего товарооборота стран Центральной Азии. По итогам 2024 года он вырос на 20% и превысил 50 млрд долларов. Более половины этого объема приходится на двустороннюю торговлю Казахстана и России, в прошлом году она достигла 28 млрд долларов. Россия вошла в группу крупнейших инвесторов казахстанской экономики, в ее развитие вложено более 26 млрд долларов. Приток российских инвестиций только за прошлый год вырос на 33%, превысив 4 млрд долларов. Это стало возможным благодаря ускоренному развитию промышленной кооперации. Реализовано 114 проектов с объемом инвестиций более 21 млрд долларов. На стадии реализации находятся 33 проекта на сумму более 4,5 млрд долларов", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он сообщил, что стороны выступают за постепенное устранение всех торговых барьеров, активизацию взаимной торговли и расширение номенклатуры товарооборота.