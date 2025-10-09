Товарооборот Казахстана с Россией превысил половину всех торговых связей Центральной Азии
Сегодня, 20:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:17Сегодня, 20:17
39Фото: pexels.com
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что объем двусторонней торговли Казахстана и России в 2024 году достиг 28 млрд долларов, передает BAQ.KZ.
Президент в своей речи обозначил актуальные направления дальнейшего многостороннего и двустороннего взаимодействия стран региона и России. Первым приоритетом он назвал развитие торговли и кооперации в индустриальной сфере.
"На первом саммите мы условились приступить к формированию новой модели экономического сотрудничества. Принимаемый сегодня План совместных действий включает в себя свыше 50 мероприятий. Это очень важный документ. Поэтому следует приложить максимальные усилия для его своевременной реализации. Торговля с Россией составляет треть всего товарооборота стран Центральной Азии. По итогам 2024 года он вырос на 20% и превысил 50 млрд долларов. Более половины этого объема приходится на двустороннюю торговлю Казахстана и России, в прошлом году она достигла 28 млрд долларов. Россия вошла в группу крупнейших инвесторов казахстанской экономики, в ее развитие вложено более 26 млрд долларов. Приток российских инвестиций только за прошлый год вырос на 33%, превысив 4 млрд долларов. Это стало возможным благодаря ускоренному развитию промышленной кооперации. Реализовано 114 проектов с объемом инвестиций более 21 млрд долларов. На стадии реализации находятся 33 проекта на сумму более 4,5 млрд долларов", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Он сообщил, что стороны выступают за постепенное устранение всех торговых барьеров, активизацию взаимной торговли и расширение номенклатуры товарооборота.
"Решению этих задач способствуют создание зон приграничной торговли, регулярное проведение форумов приграничных регионов, бизнес-форумов, выставок и ярмарок, развитие электронных торговых площадок. В настоящее время в Центральной Азии формируется сеть совместных торгово-промышленных зон и индустриальных хабов. На этих площадках создаются условия для локализации производства, кооперации по всей цепочке добавленной стоимости и обеспечения стабильных поставок. Участие российского бизнеса в таких проектах способствует долговременному присутствию товаров российского происхождения на наших рынках", – полагает Президент.
Самое читаемое
- Казахстанские вузы укрепили лидерство в мировом рейтинге Times Higher Education
- IMD: Казахстан улучшил позиции в мировом рейтинге конкурентоспособности
- Токаев поручил министру финансов усилить контроль за госсредствами
- С 20 октября в Казахстане изменятся правила ввоза автомобилей: что нужно знать
- Смерть срочника в Мангистау: опубликована его переписка с девушкой