Товарооборот Казахстана со странами ШОС вырос почти на 10%

За первое полугодие 2026 года товарооборот Казахстана со странами Шанхайской организации сотрудничества достиг 35,9 млрд долларов. Это на 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство национальной экономики.

Данные озвучили на 25-м Совещании министров государств – членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, которое прошло в Душанбе. Казахстан на встрече представил вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев.

Для сравнения, по итогам 2025 года товарооборот Казахстана со странами организации составил 72,5 млрд долларов, увеличившись за год на 7%.

Участники встречи обсудили взаимную торговлю, инвестиционное и промышленное сотрудничество, транспорт и логистику, цифровизацию торговли. Отдельное внимание уделили производственной кооперации и развитию региональных цепочек создания добавленной стоимости.

По словам Асана Дарбаева, потенциал для дальнейшего увеличения торговли между странами ШОС сохраняется. Одним из условий ее роста он назвал упрощение процедур на границе.

«Важно продолжить совместную работу по упрощению торговых процедур, сокращению времени прохождения товаров через границу и снижению административной нагрузки на бизнес. Это позволит создать более благоприятные условия для дальнейшего роста взаимной торговли», – отметил вице-министр.

Казахстан также выступил за развитие электронной и безбумажной торговли, цифровизацию торговых процедур и взаимное признание электронных документов. Продолжается работа над соглашением стран ШОС по упрощению процедур торговли.

По итогам встречи стороны согласовали План мероприятий на 2026–2030 годы по реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств – членов ШОС. Документ планируют вынести на утверждение Совета глав правительств стран организации.

Также утверждено положение о специальной рабочей группе по развитию креативной экономики.

Следующее совещание профильных министров стран ШОС пройдет в 2027 году в Узбекистане.