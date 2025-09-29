Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов принял участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ, которые прошли в Минске, Республика Беларусь, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

В мероприятиях в узком и расширенном составах участвовали также главы правительств Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и представители Армении, а также Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

В узком формате лидеры обсудили актуальные вопросы экономического взаимодействия и сотрудничества в научно-технологической сфере.

"СНГ остается надежной площадкой для сотрудничества и совместных взаимовыгодных решений. Совокупный объем ВВП Содружества ежегодно растет в среднем на 4,5%. За пять лет внутренняя торговля выросла на 40%. Общий товарооборот РК со странами СНГ в прошлом году составил $37,3 млрд, в том числе объем торговли услугами увеличился на 9,4%, достигнув $4,3 млрд", - отметил Премьер-министр Казахстана.

Олжас Бектенов подчеркнул важность дальнейшего укрепления экономического взаимодействия для устойчивого роста и повышения конкурентоспособности. "Дополнительный импульс стимулированию деловой активности окажет проводимая государствами комплексная работа по совершенствованию механизмов биржевой торговли", — заявил он.

Особое внимание уделялось сотрудничеству в области цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта. Премьер-министр напомнил, что "Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу стратегическим приоритетом ближайших трех лет определил превращение Казахстана в полноценную цифровую страну. Мы активно развиваем цифровую повестку, которая уже охватила все сферы госуправления. Это позволяет решать различные социальные вопросы и многие аспекты повседневной жизни граждан. Особое внимание мы уделяем экспорту отечественных цифровых решений. Казахстан активно делится накопленным опытом с зарубежными партнерами и готов развивать сотрудничество в этом направлении с нашими коллегами по Содружеству".

В ходе заседаний также обсуждались вопросы модернизации транзитно-транспортного потенциала, поддержки малого и среднего бизнеса, рационального использования лесных ресурсов и развития деревообработки. В связи с ростом мирового спроса на экологичные материалы подчеркивалась важность перехода от сырьевого экспорта к производству продукции с высокой добавленной стоимостью.

В расширенном формате Совет глав правительств СНГ обсудил сотрудничество в сферах научно-технологического развития, цифровизации мультимодальных транспортных коридоров, энергетики, лесного хозяйства, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, ветеринарии и других направлениях.

По итогам заседаний были подписаны важные международные документы, включая Стратегию научно-технологического развития СНГ на 2026–2035 годы, Стратегию сотрудничества в информационном обществе и цифровой экономике до 2035 года, Стратегию цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров, а также Соглашение по предупреждению развития саранчовых вредителей и Концепцию ценообразования в строительной деятельности государств СНГ.

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ запланировано на первое полугодие 2026 года в Ашхабаде, Туркменистан.