Товарооборот Китая и США сократился на 10,4%
Импорт американской продукции в Китай сократился на 10,9%.
Сегодня 2026, 14:18
Фото: Pixabay.com
Объем торговли между Китаем и США в январе–апреле сократился на 10,4% в годовом выражении и составил $179,2 млрд, передает BAQ.KZ со ссылкой на зарубежные СМИ.
Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.
Согласно данным ведомства, экспорт Китая в США за отчетный период снизился на 10,2% - до $133,44 млрд.
Импорт американской продукции в Китай сократился на 10,9% и составил $45,76 млрд.
Положительное сальдо КНР в торговле с США составило $87,68 млрд, что на 9,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
