Товарооборот Китая и США сократился на 10,4%

Объем торговли между Китаем и США в январе–апреле сократился на 10,4% в годовом выражении и составил $179,2 млрд, передает BAQ.KZ со ссылкой на зарубежные СМИ.

Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Согласно данным ведомства, экспорт Китая в США за отчетный период снизился на 10,2% - до $133,44 млрд.

Импорт американской продукции в Китай сократился на 10,9% и составил $45,76 млрд.

Положительное сальдо КНР в торговле с США составило $87,68 млрд, что на 9,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.