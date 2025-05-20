Казахстан и Болгария значительно усиливают своё экономическое сотрудничество, передает BAQ.KZ. В 2024 году товарооборот между двумя странами увеличился почти в четыре раза, достигнув 375,2 миллиона долларов США. В этом контексте важно отметить, что объём болгарских инвестиций в экономику Казахстана за прошедший год вырос на 86,5%, составив 7,8 миллиона долларов.

20 мая в Софии состоялось 5-е заседание Казахстанско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в котором приняли участие заместитель Премьер-министра Казахстана, министр национальной экономики Серик Жумангарин и министр экономики и промышленности Болгарии Петър Дилов. В ходе заседания стороны обсудили углубление взаимодействия в таких сферах, как торговля, инвестиции, транспорт, сельское хозяйство, энергетика, культура и образование.

По итогам встречи, подписан протокол, в котором стороны закрепили достигнутые договоренности. Ключевыми направлениями для дальнейшего сотрудничества станут переработка сельхозпродукции, развитие логистических хабов и запуск новых индустриальных проектов.

Сергей Жумангарин подчеркнул, что на сегодняшний день в Казахстане успешно функционирует более 60 предприятий с болгарским участием, работающих в таких отраслях, как горнодобывающая и обрабатывающая промышленности, строительство, транспорт, наука и розничная торговля.

Параллельно с заседанием прошёл Казахстанско-болгарский бизнес-форум, в котором участвовали представители деловых кругов обеих стран, обсуждавшие перспективы расширения сотрудничества.

Стороны выразили готовность продолжать регулярные контакты и координировать усилия для дальнейшего расширения взаимовыгодных отношений между Казахстаном и Болгарией. В первом квартале 2025 года товарооборот между странами составил 66,6 миллиона долларов, что на 93,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Экспорт из Казахстана в Болгарию в первом квартале 2025 года вырос в 2,4 раза, достигнув 51,4 миллиона долларов.