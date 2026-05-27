Товарооборот между Казахстаном и Россией за увеличился на 16%

Товарооборот между Казахстаном и Россией по итогам января–марта 2026 года составил 6,46 млрд долларов США, увеличившись на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда показатель составлял 5,56 млрд долларов. Россия сохраняет статус одного из ключевых торговых партнеров Казахстана, занимая второе место по объему взаимной торговли и оставаясь важнейшим направлением для импорта, промышленной кооперации и производственных поставок.

Как сообщили в министерстве торговли Казахстана, экспорт Казахстана в Россию формировался преимущественно за счет продукции металлургической и сырьевой отраслей. В числе основных экспортных товаров горячекатаный плоский прокат из нелегированной стали объемом 131,8 млн долларов США, железные руды и концентраты 77,8 млн долларов, плакированный плоский прокат 77 млн долларов, холоднокатаный плоский прокат 73,3 млн долларов, оксиды и гидроксиды алюминия 60,5 млн долларов, каменный уголь 40 млн долларов, а также необработанный цинк 39,5 млн долларов США.

Импорт из России за первый квартал 2026 года вырос на 28,5% и достиг 4,96 млрд долларов США. Существенный рост обеспечен увеличением поставок стратегически значимых товаров и промышленной продукции. Наиболее заметная динамика зафиксирована по импорту урана, объем которого вырос в 2486 раз до 258,5 млн долларов США. Значительно увеличились поставки природного газа на 93,4%, до 499 млн долларов, а также золота в необработанном и полуобработанном виде в 36,5 раза, до 211,2 млн долларов. Рост также отмечен по нефтепродуктам, пшенице, рудам и концентратам драгоценных металлов, а также железнодорожным вагонам.

Положительная динамика взаимной торговли отражает высокий уровень экономической интеграции Казахстана и России, расширение промышленной кооперации и устойчивый спрос на продукцию ключевых отраслей двух стран.