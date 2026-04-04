В рамках продолжения официального визита в Китай Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев провел встречу с Секретарем партийного комитета Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Чэнь Сяоцзяном, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи отмечено, что СУАР играет системообразующую роль в казахстанско-китайских отношениях, выступая основным сухопутным мостом между двумя странами и формируя значительную часть взаимной торговли. По итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и СУАР составил порядка 18,9 млрд долларов США.

Китайская сторона ознакомила с текущими темпами социально-экономического развития СУАР, подчеркнув устойчивый рост региона, расширение внешнеэкономических связей и активную модернизацию инфраструктуры. Отмечено, что СУАР продолжает укреплять свою роль ключевого центра приграничного сотрудничества и транзитного узла для взаимодействия с Казахстаном.

Особое внимание было уделено вопросам развития транспортно-логистической инфраструктуры. Стороны обсудили меры по увеличению пропускной способности пунктов пропуска, модернизации железнодорожных маршрутов, а также синхронизации инфраструктурных проектов.

Отмечена важность реализации таких инициатив, как расширение участка «Достык–Мойынты», строительство железнодорожного перехода «Аягоз–Тачэн», а также развитие пограничных узлов «Хоргос» и «Алашанькоу». Подчеркнута необходимость дальнейшего наращивания пропускной способности и устранения инфраструктурных ограничений.

Отдельное внимание уделено развитию Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», включая модернизацию его инфраструктуры и расширение возможностей для торговли и инвестиций.

В числе приоритетных направлений также обозначены логистика, энергетика, туризм и развитие приграничной торговли.

Стороны достигли договоренности об активном участии казахстанской стороны в международной выставке ЭКСПО «Китай–Евразия», где Казахстан выступит в статусе почетного гостя. Мероприятие пройдет с 25 по 29 июня текущего года и является одной из ключевых международных площадок в регионе, направленных на развитие торгово-экономического сотрудничества, продвижение экспорта и укрепление деловых связей между странами Евразии.

Также подтверждена заинтересованность в обеспечении участия делегаций приграничных регионов Казахстана во Второй международной конференции Большого Алтая.

В свою очередь Министр торговли и интеграции Республики Казахстан подчеркнул стратегическую значимость СУАР.

«Синьцзян является ключевым звеном в системе приграничного и транзитного взаимодействия. Через регион проходит основная часть товарных потоков, что делает его важнейшим партнером Казахстана в развитии торговли, логистики и промышленной кооперации», - сказал он.

Министр пригласил китайскую сторону посетить Казахстан для участия в Форуме межрегионального сотрудничества и Дружественном диалоге приграничных регионов, проведение которых запланировано в текущем году.

Отдельное внимание уделено необходимости диверсификации взаимной торговли, включая увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, развитие агропромышленного экспорта и запуск совместных производств.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества, включая реализацию совместных инфраструктурных, инвестиционных и промышленных проектов. Министр подчеркнул, что развитие взаимодействия с СУАР является ключевым элементом стратегии Казахстана по формированию устойчивых торговых маршрутов и укреплению роли страны как транзитного и логистического хаба между Китаем, Центральной Азией и Европой.