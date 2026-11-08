Товарооборот Павлодарской области с Беларусью достиг 45 млн долларов
Аким области Асаин Байханов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь Алексеем Богдановым.
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В центр переговоров легли развитие торговли, промышленная кооперация и новые совместные проекты.
По итогам 2025 года товарооборот региона с Беларусью достиг 45 млн долларов США, увеличившись на 15%.
Одним из ключевых направлений сотрудничества остается транспортное машиностроение. В Павлодаре уже работают 10 белорусских трамваев «Белкоммунмаш». Кроме того, заключен договор на поставку 65 трамвайных вагонов казахстанского производства QazTehna на базе белорусской модели Т-811. Проект предусматривает развитие локализации и технологического партнерства. Поставка вагонов запланирована на 2026-2027 годы.
- Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении взаимовыгодных связей и готовы к открытому, конструктивному диалогу. Уверен, что Ваш визит придаст дополнительный импульс реализации достигнутых договоренностей, - подчеркнул Асаин Байханов.
Стороны также отметили важность гуманитарных связей. В Павлодарской области проживают около 5,4 тысячи представителей белорусского этноса, действует этнокультурное объединение «Беларусь».
Практическим продолжением партнерства стали подписанные в октябре планы мероприятий по реализации соглашений между акиматом Павлодарской области и Минским и Гомельским облисполкомами.
В рамках визита белорусская делегация ознакомилась с потенциалом региона, посетила угледобывающие предприятия Экибастуза, а также объекты энергетики и транспортной инфраструктуры.
Посол Алексей Богданов выступил с ответным приветствием. По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в расширении деловых контактов и запуске новых совместных проектов.
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