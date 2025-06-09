В Астане состоялись переговоры Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Болгарии Руменом Радевым в расширенном составе делегаций. Визит болгарского лидера сопровождается усиленным вниманием к вопросам торгово-экономического, инвестиционного и стратегического сотрудничества, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит Радева с представительной делегацией открывает новые перспективы для укрепления двустороннего диалога.

"Мы фиксируем устойчивый рост товарооборота между нашими странами. За первые четыре месяца текущего года объём взаимной торговли превысил 83 млн долларов. В 2024 году показатель вырос в четыре раза — до 375 млн долларов. Это свидетельствует о высоком потенциале сотрудничества", — отметил Президент Казахстана.

Он подтвердил заинтересованность в дальнейшем развитии партнёрства и диверсификации совместных экономических проектов в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство, здравоохранение и туризм.

Также глава государства подчеркнул важность взаимодействия с болгарскими компаниями и инвесторами, назвав Межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству ключевым механизмом для реализации совместных инициатив.

Румен Радев, в свою очередь, поблагодарил казахстанскую сторону за тёплый приём и отметил стратегическое значение отношений между двумя странами.

"Болгария считает Казахстан ключевым партнёром в Центральной Азии. Мы готовы и дальше расширять сотрудничество, опираясь на геостратегическое расположение наших стран как мостов между Азией и Европой", — заявил Президент Болгарии.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся торгово-экономического взаимодействия, инвестиционного партнёрства, логистики, а также дальнейшего развития связей между Казахстаном и Европейским союзом. Обе стороны подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении сотрудничества и запуске новых инициатив.