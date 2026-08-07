Товарооборот внутри ЕАЭС может превысить $100 млрд уже в этом году

На заседании Евразийского межправительственного совета озвучили прогноз роста взаимной торговли и подписали шесть новых соглашений, передает BAQ.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В городе Чолпон-Ата (Кыргызстан) состоялось заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), в котором приняли участие главы правительств стран Евразийского экономического союза, представители государств-наблюдателей и руководители Евразийской экономической комиссии.

Одной из главных тем встречи стало дальнейшее развитие внутреннего рынка ЕАЭС, расширение взаимной торговли, цифровизация экономики и внедрение технологий искусственного интеллекта.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов передал Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову приветствие от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева, отметив высокий уровень сотрудничества между двумя странами. По его словам, за последние пять лет товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном увеличился в два раза и достиг 2,2 млрд долларов.

Торговля внутри Союза продолжает расти

Во время заседания Олжас Бектенов заявил, что несмотря на непростую ситуацию в мировой экономике страны ЕАЭС продолжают увеличивать объем взаимной торговли.

По итогам 2025 года товарооборот внутри Евразийского экономического союза составил 95 млрд долларов, а уже в 2026 году ожидается его рост еще на 7,3% – до 102 млрд долларов.

Если прогноз оправдается, объем взаимной торговли впервые превысит отметку в 100 млрд долларов.

«В условиях внешних вызовов укрепление экономического сотрудничества приобретает ключевое значение. В 2025 году товарооборот внутри ЕАЭС составил 95 млрд долларов. В текущем году прогнозируется его рост на 7,3%, до 102 млрд долларов», – отметил Олжас Бектенов.

По словам премьер-министра, дальнейшее развитие Союза невозможно без устранения существующих торговых барьеров, цифровизации процессов и более тесного взаимодействия между государствами.

Казахстан предложил убрать барьеры для экспорта продуктов

Отдельное внимание казахстанская делегация уделила вопросам торговли продовольствием.

По итогам прошлого года Казахстан экспортировал продукции животного и растительного происхождения, а также готовых продуктов питания почти на 7 млрд долларов. За первые пять месяцев текущего года объем поставок уже достиг 3,6 млрд долларов.

При этом представители бизнеса продолжают сталкиваться с отдельными ограничениями при поставках мяса птицы и молочной продукции в некоторые страны ЕАЭС.

Казахстан предложил проводить постоянный мониторинг условий доступа продовольственных товаров на рынки государств Союза и быстрее устранять возникающие препятствия.

По мнению казахстанской стороны, единые правила торговли помогут увеличить объем взаимного товарооборота и сделать рынок более открытым для производителей всех стран.

Искусственный интеллект становится новым направлением сотрудничества

Большая часть заседания была посвящена цифровой экономике и развитию искусственного интеллекта.

Олжас Бектенов напомнил, что в мае лидеры стран ЕАЭС подписали совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта, а Казахстан уже приступил к реализации масштабных цифровых проектов.

«2026 год официально объявлен Президентом Казахстана Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В числе наиболее значимых направлений общенациональной стратегии Digital Qazaqstan является создание "Долины ЦОДов" в городе Экибастуз. Проект позволит сформировать цифровую инфраструктуру международного уровня и укрепить позиции Казахстана в качестве одного из цифровых хабов Евразии. Запуск первых 125 МВт вычислительных мощностей намечен на июнь следующего года. Приглашаем все заинтересованные стороны, в том числе представителей деловых кругов и технологические компании, к активному участию в реализации данной инициативы», – подчеркнул премьер-министр.

По его словам, Казахстан открыт к обмену опытом и совместной реализации проектов в сфере цифровой экономики и ИИ.

Какие документы подписали

По итогам заседания главы правительств подписали шесть документов, направленных на развитие интеграции внутри Евразийского экономического союза.

Одним из ключевых стало Соглашение об электронной торговле товарами в ЕАЭС, которое должно упростить работу бизнеса и создать более благоприятные условия для электронной коммерции.

Также стороны подписали соглашение о взаимном признании документов об ученых званиях и приняли ряд решений, касающихся дальнейшего развития сотрудничества между странами Союза.

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 1–2 октября в Минске.

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