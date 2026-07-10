Импорт из ЕАЭС: кому разрешено не платить НДС при ввозе товаров

Комитет государственных доходов Министерства финансов разъяснил порядок применения метода зачета по налогу на добавленную стоимость при ввозе товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как работает метод зачета НДС

Согласно статье 509 Налогового кодекса, метод зачета могут применять плательщики НДС, соответствующие требованиям налогового законодательства.

При использовании этого метода сумма НДС по импортируемым товарам одновременно указывается в декларации как начисленный налог и как сумма, принимаемая в зачет. При соблюдении всех требований фактически уплачивать НДС в бюджет при ввозе товаров не требуется.

Метод зачета распространяется на товары, которые не предназначены для дальнейшей реализации или передачи в международный финансовый лизинг. Также он применяется к товарам, ввозимым для передачи в финансовый лизинг, за исключением международного, и используемым при производстве сельскохозяйственной техники из утвержденного перечня.

Вместе с заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов необходимо предоставить документы, предусмотренные пунктом 2 статьи 530 Налогового кодекса. Также потребуются документы, подтверждающие технические и коммерческие характеристики товара для его классификации по ТН ВЭД ЕАЭС.

В каких случаях придется заплатить налог

Товары, ввезенные с применением метода зачета, должны использоваться по целевому назначению в течение пяти лет. Для сельскохозяйственной птицы этот срок составляет 18 месяцев.

Если в установленный период товар будет продан, передан в международный финансовый лизинг или использован с нарушением условий, НДС придется уплатить в бюджет. Пеня будет начисляться с даты, установленной для уплаты НДС при импорте.

В КГД рекомендуют перед применением метода зачета проверить, включен ли товар в утвержденный перечень, правильно ли он классифицирован по ТН ВЭД ЕАЭС и сможет ли использоваться по целевому назначению в течение установленного срока.

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