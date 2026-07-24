Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провели в Актау 23-е заседание Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, на котором обсудили расширение торгово-экономических связей, промышленную кооперацию, транспорт и водное хозяйство.

По итогам 2025 года объем взаимной торговли между Казахстаном и Узбекистаном достиг 4,8 млрд долларов.

За первые пять месяцев 2026 года товарооборот увеличился еще на 37%, составив 2,3 млрд долларов.

Олжас Бектенов отметил, что важной задачей остается реализация Дорожной карты по инвестициям и торговле стоимостью 7,8 млрд долларов, которая должна способствовать расширению взаимных поставок, диверсификации торговли и привлечению новых инвестиций.

80 совместных проектов на 1,8 млрд долларов

Одним из ключевых направлений сотрудничества остается промышленная кооперация.

Сегодня Казахстан и Узбекистан реализуют 80 совместных проектов общей стоимостью более 1,8 млрд долларов.

Уже запущено 15 проектов на сумму 227 млн долларов, благодаря которым создано около 5 тысяч рабочих мест. Еще 6 проектов стоимостью 102 млн долларов находятся в активной стадии реализации, а 59 инициатив на сумму 1,5 млрд долларов прорабатываются.

Железнодорожные перевозки увеличат почти вдвое

Отдельное внимание стороны уделили развитию транспортной инфраструктуры.

По итогам 2025 года объем железнодорожных перевозок между двумя странами вырос на 16% и достиг 32,3 млн тонн.

Для дальнейшего роста Казахстан и Узбекистан разработали совместный план, предусматривающий увеличение пропускной способности железнодорожных коридоров с 35 до 60 млн тонн.

Кроме того, обсуждались модернизация приграничной железнодорожной инфраструктуры и открытие дополнительных пунктов пропуска.

Граница – быстрее, сотрудничество – шире

Положительную динамику показало и использование казахстанской морской инфраструктуры.

В сфере автомобильных перевозок переход на электронный обмен иностранными разрешениями через систему E-Permit позволил более чем в 10 раз увеличить количество разрешений за четыре года и сократить время прохождения границы с 9 часов до 30 минут.

Вода и культурное наследие

На заседании также подтвердили намерение развивать сотрудничество в сфере водного хозяйства с учетом интересов обеих стран.

Кроме того, Казахстан и Узбекистан продолжат совместную работу по включению историко-культурных объектов в транснациональную номинацию «Великий шелковый путь: Фергано-Сырдарьинский коридор» для внесения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

По итогам встречи Олжас Бектенов и Абдулла Арипов подписали протокол 23-го заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.