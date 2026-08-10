Товары продавцов Wildberries начали размещать на AliExpress

Продавцы Wildberries начали находить свои товары на AliExpress, хотя сами, по их словам, карточки туда не загружали. Сегодня RWB подтвердил, что тестирует размещение товаров селлеров на витрине AliExpress в рамках партнерства между площадками, передает BAQ.KZ.

Первые ролики от продавцов начали расходиться в соцсетях в начале августа. Селлеры показывали карточки своих товаров на AliExpress под привычными брендами, но с другим продавцом.

Под публикациями появились сообщения других предпринимателей с похожими историями. Обсуждение перешло и в закрытые чаты продавцов.

Часть селлеров заявила, что заранее не знала о появлении карточек на AliExpress и не давала отдельного согласия на публикацию.

У продавцов возникли вопросы о том, кто юридически продает товар покупателю на AliExpress, как рассчитываются комиссии и скидки, кто отвечает за возвраты и на каких условиях проходит сама продажа.

Что ответил Wildberries

10 августа пресс-служба RWB подтвердила факт размещения карточек товаров на AliExpress.

На AliExpress действительно появились товары с WB. Компания начала тестировать размещение карточек товаров на витрине этого маркетплейса. Такая возможность прописана в оферте и реализуется в рамках технологического партнерства с AliExpress и другими витринами.

В компании уточнили условия работы новой схемы.

Условия продажи товаров на этой площадке остаются такими же, как на Wildberries, а витрина другого маркетплейса становится ещё одним каналом продаж и расширяет покупательскую аудиторию. При обращении селлера в Службу поддержки Wildberries карточки товаров могут быть удалены с AliExpress.

При этом оферта стала одним из спорных моментов в обсуждении среди продавцов. В материалах селлеров говорится, что документ разрешает передавать данные карточек третьим лицам для анализа, хранения и обработки. Продавцы задаются вопросом, распространяется ли этот пункт на публикацию товаров на другой площадке.

RWB со своей стороны заявляет, что возможность размещения карточек на других витринах предусмотрена офертой. В сегодняшнем сообщении компания не уточнила, о каком пункте документа идет речь.

При чем здесь сгоревшие склады

Отдельно RWB отреагировал на распространявшееся утверждение о появлении на AliExpress «сгоревших товаров» со складов Wildberries. Компания назвала эту информацию недостоверной.

Товары, находившиеся на логистических объектах, пострадавших в результате атак, не могут быть доступны для заказа покупателями. Такие товары оперативно скрываются с витрины маркетплейса до завершения оценки их состояния и отражения результатов в учётных системах.

RWB тем самым опроверг информацию о продаже через AliExpress товаров с пострадавших логистических объектов, но подтвердил сам факт размещения на площадке карточек товаров продавцов Wildberries.

Сейчас главный вопрос для продавцов касается уже не самого факта размещения, поскольку его компания признала, а условий этой схемы. Селлеры хотят понимать, как выбираются карточки для AliExpress, требуется ли отдельное согласие владельца товара и как распределяется ответственность при продаже, скидках и возвратах.