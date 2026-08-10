Товары продавцов Wildberries начали размещать на AliExpress
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Продавцы Wildberries начали находить свои товары на AliExpress, хотя сами, по их словам, карточки туда не загружали. Сегодня RWB подтвердил, что тестирует размещение товаров селлеров на витрине AliExpress в рамках партнерства между площадками, передает BAQ.KZ.
Первые ролики от продавцов начали расходиться в соцсетях в начале августа. Селлеры показывали карточки своих товаров на AliExpress под привычными брендами, но с другим продавцом.
Под публикациями появились сообщения других предпринимателей с похожими историями. Обсуждение перешло и в закрытые чаты продавцов.
Часть селлеров заявила, что заранее не знала о появлении карточек на AliExpress и не давала отдельного согласия на публикацию.
У продавцов возникли вопросы о том, кто юридически продает товар покупателю на AliExpress, как рассчитываются комиссии и скидки, кто отвечает за возвраты и на каких условиях проходит сама продажа.
Что ответил Wildberries
10 августа пресс-служба RWB подтвердила факт размещения карточек товаров на AliExpress.
На AliExpress действительно появились товары с WB. Компания начала тестировать размещение карточек товаров на витрине этого маркетплейса. Такая возможность прописана в оферте и реализуется в рамках технологического партнерства с AliExpress и другими витринами.
В компании уточнили условия работы новой схемы.
Условия продажи товаров на этой площадке остаются такими же, как на Wildberries, а витрина другого маркетплейса становится ещё одним каналом продаж и расширяет покупательскую аудиторию. При обращении селлера в Службу поддержки Wildberries карточки товаров могут быть удалены с AliExpress.
При этом оферта стала одним из спорных моментов в обсуждении среди продавцов. В материалах селлеров говорится, что документ разрешает передавать данные карточек третьим лицам для анализа, хранения и обработки. Продавцы задаются вопросом, распространяется ли этот пункт на публикацию товаров на другой площадке.
RWB со своей стороны заявляет, что возможность размещения карточек на других витринах предусмотрена офертой. В сегодняшнем сообщении компания не уточнила, о каком пункте документа идет речь.
При чем здесь сгоревшие склады
Отдельно RWB отреагировал на распространявшееся утверждение о появлении на AliExpress «сгоревших товаров» со складов Wildberries. Компания назвала эту информацию недостоверной.
Товары, находившиеся на логистических объектах, пострадавших в результате атак, не могут быть доступны для заказа покупателями. Такие товары оперативно скрываются с витрины маркетплейса до завершения оценки их состояния и отражения результатов в учётных системах.
RWB тем самым опроверг информацию о продаже через AliExpress товаров с пострадавших логистических объектов, но подтвердил сам факт размещения на площадке карточек товаров продавцов Wildberries.
Сейчас главный вопрос для продавцов касается уже не самого факта размещения, поскольку его компания признала, а условий этой схемы. Селлеры хотят понимать, как выбираются карточки для AliExpress, требуется ли отдельное согласие владельца товара и как распределяется ответственность при продаже, скидках и возвратах.
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