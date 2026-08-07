В Павлодарской области полицейские привлекли к ответственности водителя, который грубо нарушил правила дорожного движения на трассе Астана – Павлодар.

Инцидент произошел на участке Щидерты – Торт-Кудык. По данным полиции, водитель автомобиля Toyota Camry, передвигавшегося без государственных регистрационных номеров, проигнорировал дорожный знак и выехал на полосу встречного движения.

В департаменте полиции сообщили, что в отношении нарушителя составлены административные материалы. Они направлены в суд для принятия процессуального решения. Сам автомобиль помещен на специализированную штрафную стоянку.

В полиции напомнили об опасности выезда на встречную полосу

Правоохранители отмечают, что выезд на встречную полосу остается одним из самых опасных нарушений правил дорожного движения. Именно такие маневры нередко становятся причиной тяжелых аварий с серьезными последствиями.

Полицейские призвали водителей соблюдать требования ПДД, не совершать рискованных маневров и помнить, что безопасность на дороге зависит от ответственности каждого участника движения.

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