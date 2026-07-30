Блогера Айтыма Жакупова наказали за нарушение ПДД после видео в соцсетях

В Астане к административной ответственности привлекли известного фитнес-блогера Айтыма Жакупова после того, как видео с нарушением правил дорожного движения распространилось в социальных сетях, передает BAQ.KZ.

На опубликованных кадрах видно, как водитель автомобиля Mercedes-Benz едет по обочине, игнорирует требования дорожных знаков, перестраивается без включенного указателя поворота и выезжает на полосу встречного движения.

Видео вызвало активное обсуждение в социальных сетях. В комментариях под публикацией сам блогер признал свою ошибку и принес извинения.

«Правда, сильно торопился. Искренне прошу прощения, если создал неудобства!» – написал Айтым Жакупов.

В Департаменте полиции Астаны сообщили, что после появления видеозаписи в интернете 34-летний блогер был привлечен к административной ответственности.

По данным полиции, в отношении водителя составлены административные материалы по статьям «Несоблюдение требований дорожных знаков» и «Нарушение правил встречного разъезда и правил маневрирования».

В полиции напомнили, что все участники дорожного движения обязаны соблюдать требования ПДД независимо от статуса, а информация о нарушениях, опубликованная в социальных сетях, также становится основанием для проведения проверки и привлечения виновных к ответственности.

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