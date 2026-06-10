Злостные нарушители ПДД с миллионами штрафов выявлены в Актобе
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В Актобе полиция продолжает рейды по выявлению водителей, которые систематически нарушают правила дорожного движения и не оплачивают штрафы.
За один день были остановлены четыре автомобиля с иностранной регистрацией. Их владельцы накопили неоплаченные штрафы на общую сумму около 2,5 млн тенге.
Особое внимание вызвал водитель автомобиля Honda, который с начала года совершил 38 нарушений ПДД. Общая сумма его штрафов составила около 1,3 млн тенге.
Также был выявлен водитель автомобиля Changan, который управлял машиной без государственных регистрационных номеров. Таким образом он пытался скрыть нарушения и избежать фиксации правонарушений.
Все транспортные средства были помещены на специализированную стоянку до полного погашения задолженности и исполнения административных обязательств.
Ранее автомобилист выехал на "встречку" в Астане.
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