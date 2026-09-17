Toyota сбила верблюда и вылетела на встречку: погибли четверо
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Четыре человека погибли и еще четверо пострадали в результате Дорожно-транспортного происшествия на трассе Актау – Бейнеу, передает BAQ.KZ.
Авария произошла 16 сентября около 20:30 на автодороге республиканского значения. В ДТП участвовали два автомобиля Toyota Camry.
По предварительным данным полиции, водитель одной из машин двигался со стороны села Жетыбай в направлении села Шетпе и совершил наезд на верблюда, находившегося на проезжей части.
После столкновения с животным автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой Toyota Camry.
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«В результате аварии четыре человека от полученных травм скончались на месте. Еще четырех пострадавших с различными травмами доставили в медицинское учреждение», – сообщили в ведомстве на запрос редакции.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК. Автомобили водворены на специализированную стоянку, назначены необходимые экспертизы.
Расследование продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе владельца верблюда.
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