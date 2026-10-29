Традиции и современный дизайн: в Алматы пройдёт ярмарка ремесленников

31 октября – 1 ноября 2026 года в Алматы состоится ярмарка ремесленников с участием представителей Всемирного совета ремёсел (World Crafts Council, WCC). Мероприятие объединит более 50 мастеров и представит традиционное прикладное искусство в сочетании с современными творческими решениями.

На площадке «Бакшасарай» КЦДС «Атакент» посетители смогут увидеть изделия из войлока, кожи, дерева, металла и керамики, авторские украшения, национальные музыкальные инструменты и предметы традиционного быта. В программе — выставка-продажа, мастер-классы, демонстрации ремесленных техник и культурные выступления.

Ярмарка покажет, как национальные традиции находят отражение в современных дизайнерских решениях и авторских изделиях. Такой подход способствует развитию прикладного искусства, поддержке мастеров и сохранению культурного наследия.

Участие представителей Всемирного совета ремёсел станет возможностью для обмена профессиональным опытом и знакомства международного сообщества с ремесленными традициями Казахстана. Для отечественных мастеров мероприятие также откроет возможности для презентации своих работ, установления профессиональных контактов и поиска новых творческих идей.

Гости ярмарки смогут приобрести изделия ручной работы, познакомиться с особенностями традиционных техник и увидеть, как создаются произведения прикладного искусства.

Ярмарка пройдёт 31 октября – 1 ноября 2026 года в Алматы, на площадке «Бакшасарай» КЦДС «Атакент» по адресу: ул. Тимирязева, 42, корпус 1. Вход свободный.