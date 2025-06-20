Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева на заседании Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике озвучила тревожную статистику по подростковой беременности в Казахстане и обозначила конкретные шаги для усиления профилактической работы, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, несмотря на масштабные усилия со стороны государства, в ряде регионов показатели остаются критическими. Наибольшее число случаев ранней беременности регистрируется в Мангистауской, Костанайской, Алматинской и Туркестанской областях. В этих регионах коэффициент рождаемости среди девушек 15-19 лет превышает средний уровень по стране.

"Мангистау не первый год лидирует по росту подростковой беременности. В регионе проживает свыше 37 тысяч несовершеннолетних девочек в возрасте от 13 до 17 лет. Специалисты отмечают, что некоторые из них начинают половую жизнь в 13 лет, но Акмарал Шарипбаевна в своем докладе отметила, что уже до 12 лет", – сообщила Балаева.

Она отметила, что о таких фактах на заседании говорила и заместитель министра здравоохранения Акмарал Шарипова.

Министр подчеркнула, что все предложения членов Национальной комиссии будут включены в протокол заседания и лягут в основу служебной записки на имя Президента с конкретными рекомендациями по улучшению ситуации.

Балаева предложила усилить реализацию программы "Аналар саулығы", подключив потенциал новых технологий, в том числе искусственного интеллекта и социальных сетей.

"Мы должны рассматривать современные методы работы, создать специальные приложения, информационные ролики, материалы, чтобы подростки не оставались один на один с этой проблемой", – подчеркнула она.

Министр также призвала провести выездные заседания в регионах с высоким уровнем подростковой рождаемости, чтобы на месте обсудить пути решения проблемы с участием профильных специалистов.

Отдельное внимание Балаева уделила важности доверительных форматов общения. По её словам, из-за традиционных представлений и страха многие девочки скрывают свои проблемы, избегают консультаций и своевременного вмешательства родителей.

"Зачастую многие девочки боятся рассказать, консультироваться, соответственно, традиции в какой-то степени мешают вовремя родителям вмешаться, поскольку дети скрывают и считают, что это чуть ли не преступление. Поэтому давайте мы, члены Национальной комиссии, также продумаем, какую работу мы проведем. Непосредственно с категорией подростки, может быть, с Министерством просвещения сделаем отдельные курсы для детей-подростков, чтобы лучшие специалисты в этой отрасли доступно и очень ненавязчиво провели консультации среди подростков. Конечно, эти приложения, отдельные ролики, материалы будут работать однозначно, но мне кажется, прямой контакт и доверительная беседа и непосредственная работа с подростками тоже дадут хорошие результаты. Конечно, эту работу мы должны проводить в совместной с Министерством просвещения", – заключила министр.

Работа Национальной комиссии в этом направлении, по словам Аиды Балаевой, станет важным дополнением к мерам, предпринимаемым Министерством здравоохранения.