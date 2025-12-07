В индийском штате Гоа произошла одна из самых тяжёлых трагедий последних лет: в популярном ночном клубе Birch by Romeo Lane вспыхнул мощный пожар, который унёс жизни как минимум 25 человек, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Bild. Глава штата Прамод Саван сообщил в X, что среди погибших есть "три–четыре туриста".

По данным India Today, возгорание началось вскоре после полуночи — в клубе, расположенном рядом с одним из самых оживлённых пляжей региона. Трое человек скончались от ожогов, остальные — от отравления дымом. Полиция предполагает, что большинство погибших могли быть сотрудниками заведения.

Руководитель пожарной службы штата Нитин Райкер рассказал CNN News18, что во время вечеринки проходило "огненное шоу", и пламя мгновенно охватило деревянные декоративные конструкции. Огонь быстро распространился по помещению, почти не оставив людям шансов на спасение.

Клуб после тушения опечатали. Специалисты выясняют, соблюдались ли нормы пожарной безопасности и могла ли трагедия быть предотвращена.