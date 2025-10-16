Во время матча Первой лиги между командами "Хан-Тенгри" и "Екибастуз" трагически скончался 19-летний нападающий алматинского клуба Диас Толеу, передает BAQ.KZ. Игроку стало плохо прямо на поле. Медики оперативно оказали помощь, однако спасти юного спортсмена не удалось.

С глубоким прискорбием сообщаем, что не стало игрока футбольного клуба "Хан Тенгри" Диаса Толеу, выступающего в Первой лиге Казахстана. От имени Казахстанской федерации футбола выражаем искренние соболезнования родным, близким и партнёрам по команде. Это невосполнимая утрата для всего казахстанского футбола. Генеральный секретарь Давид Лория и руководитель Дирекции по проведению соревнований среди профессиональных клубов Бахытжан Пазылхаир срочно вылетают в Алматы для выяснения всех обстоятельств произошедшего, — говорится в заявлении Казахстанской федерации футбола.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kazakhstan Football Federation (@kff_resmi)

Для расследования инцидента будет создана специальная комиссия совместно с компетентными органами. Федерация попросила СМИ и пользователей соцсетей воздержаться от распространения неподтверждённой информации и проявить уважение к памяти погибшего.