Трагедия на шахте Костенко: в Караганде вынесли приговор по делу о гибели 46 горняков
Суд назначил подсудимым наказание от пяти до восьми лет тюрьмы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Караганде суд огласил приговор по резонансному делу о взрыве на шахте имени Костенко, в результате которого погибли 46 горняков, ещё 26 получили тяжёлые и средние травмы, передает BAQ.KZ.
На скамье подсудимых оказались 10 руководителей и специалистов шахты. По данным суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды, они нарушили правила безопасности при ведении горных работ, установленные законодательством в сфере промышленной, пожарной безопасности и охраны труда. Эти нарушения, по версии следствия, привели к трагедии: взрыв угольной пыли вызвал смертельную ударную волну и выброс углекислого газа.
Вина подсудимых была подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, а также результатами экспертиз и другими материалами дела.
По части 3 статьи 277 УК РК за нарушение правил безопасности, повлекшее гибель более двух человек, предусмотрено от 3 до 8 лет лишения свободы. Учитывая тяжесть последствий и мнение потерпевших, суд назначил сроки наказания:
-
директор шахты М. - 8 лет;
-
заместитель директора Е., главный инженер Г., начальник участка К. - по 7 лет;
-
замглавного инженера по проходке Г. - 6 лет 6 месяцев;
-
замглавного инженера по технике безопасности Ф., главный механик К., помощник начальника участка П. - по 6 лет;
-
начальник участка вентиляции Ш. и начальник участка конвейерного транспорта Г. - по 5 лет.
"Подсудимые лишены права занимать руководящие должности в горнодобывающей промышленности сроком на 3 года", - говорится в сообщении.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Самое читаемое
- В Туркестанской области бабушка пяти внуков родила тройню
- Премьер-министр проверил модернизацию пограничных пунктов в Жамбылской области
- Борт Путина стал самым отслеживаемым самолетом на Flight Radar 24
- Жертву пранка жестоко избили в Актобе
- После трагедии в Павлодаре старший ребёнок выписан, мать борется за жизнь