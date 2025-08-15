В Караганде суд огласил приговор по резонансному делу о взрыве на шахте имени Костенко, в результате которого погибли 46 горняков, ещё 26 получили тяжёлые и средние травмы, передает BAQ.KZ.

На скамье подсудимых оказались 10 руководителей и специалистов шахты. По данным суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды, они нарушили правила безопасности при ведении горных работ, установленные законодательством в сфере промышленной, пожарной безопасности и охраны труда. Эти нарушения, по версии следствия, привели к трагедии: взрыв угольной пыли вызвал смертельную ударную волну и выброс углекислого газа.

Вина подсудимых была подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, а также результатами экспертиз и другими материалами дела.

По части 3 статьи 277 УК РК за нарушение правил безопасности, повлекшее гибель более двух человек, предусмотрено от 3 до 8 лет лишения свободы. Учитывая тяжесть последствий и мнение потерпевших, суд назначил сроки наказания:

директор шахты М. - 8 лет;

заместитель директора Е., главный инженер Г., начальник участка К. - по 7 лет;

замглавного инженера по проходке Г. - 6 лет 6 месяцев;

замглавного инженера по технике безопасности Ф., главный механик К., помощник начальника участка П. - по 6 лет;

начальник участка вентиляции Ш. и начальник участка конвейерного транспорта Г. - по 5 лет.