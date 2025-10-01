Трагедия на трассе Алматы — Бишкек: восемь жизней унесла страшная авария
Еще двое — в больнице.
Сегодня, 04:38
149Фото: МВД РК
Крупная авария произошла на 107-м километре автодороги Алматы — Бишкек, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Telegram-канал Egov.Press. По предварительным данным, водитель Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном Toyota Alphard, выполнявшим междугороднюю перевозку.
В результате ДТП погибли восемь человек, ещё двоих доставили в больницу.
Полицией начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия, чтобы установить обстоятельства происшествия, — сообщили в ДП.
После трагедии встает вопрос о безопасности междугородних перевозок: эксперты и общественность призывают МВД РК усилить профилактическую работу с таксистами и водителями, выполняющими междугородние рейсы.
