Крупная авария произошла на 107-м километре автодороги Алматы — Бишкек, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Telegram-канал Egov.Press. По предварительным данным, водитель Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном Toyota Alphard, выполнявшим междугороднюю перевозку.

В результате ДТП погибли восемь человек, ещё двоих доставили в больницу.

Полицией начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия, чтобы установить обстоятельства происшествия, — сообщили в ДП.

После трагедии встает вопрос о безопасности междугородних перевозок: эксперты и общественность призывают МВД РК усилить профилактическую работу с таксистами и водителями, выполняющими междугородние рейсы.