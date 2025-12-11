  • 11 Декабря, 13:17

Трагедия на трассе Алматы – Усть-Каменогорск: метель и гололёд привели к гибели людей

Сегодня, 12:09
pixabay.com
Фото: pixabay.com

На 462-м километре автодороги "Алматы–Өскемен" произошла тяжёлая авария с участием двух автомобилей, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, водитель KIA, двигаясь в условиях резкого ухудшения погоды — снежной метели, гололёда и ограниченной видимости — выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota.

От полученных травм на месте погибли четверо человек. Ещё четверо пассажиров были доставлены в больницу с различными травмами.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.

Полиция выразила соболезнования семьям погибших и напомнила водителям о необходимости строгого соблюдения ПДД и скоростного режима. По словам правоохранителей, любое нарушение правил в сложных погодных условиях может привести к трагическим последствиям.

