Трагедия на трассе: полицейский погиб в Акмолинской области
7 декабря 2025 года в Акмолинской области произошёл трагический инцидент: при исполнении служебных обязанностей погиб инспектор патрульной полиции, старший лейтенант Асанали Аскербеков, передает BAQ.KZ cо ссылкой на "Ак Жайык".
ДТП произошло на автодороге Астана – Ерейментау – Шидерты. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением и сбил полицейского. В момент трагедии инспектор выполнял служебные обязанности: обеспечивал безопасность дорожного движения, предупреждал водителей об опасности, необходимости снизить скорость и о сужении проезжей части.
Департамент полиции Акмолинской области начал расследование инцидента. В ведомстве заверили, что разбирательство будет тщательным и объективным, чтобы установить все обстоятельства происшествия. Руководство департамента и личный состав выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего сотрудника.
