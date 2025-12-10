Четыре работника железнодорожной службы погибли во время плановых работ на участке Мойынты – Шығанақ в Карагандинской области. Инцидент произошёл 10 декабря в 17:15 на перегоне Шешенкара – Каражангыл, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК „Қазақстан темір жолы“".

Путевая бригада станции Сарышаган проводила замену рельса, когда по участку следовал грузовой поезд. Машинист заметил людей на путях и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

По информации компании, все четверо работников получили травмы, несовместимые с жизнью.

По поручению председателя правления КТЖ создана специальная комиссия. В неё вошли главный инженер компании, представители ТОО "ҚТЖ-Грузовые перевозки" и дирекции магистральной сети.

Комиссия уже выехала на место происшествия для выяснения обстоятельств трагедии.

В КТЖ выразили глубокие соболезнования семьям и близким погибших.