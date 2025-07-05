История исчезновения Яны Легкодимовой, 22-летней девушки из пригорода Уральска, длилась восемь мучительных месяцев, передает BAQ.KZ.

После звонка знакомого 18 октября она села в его автомобиль, надев лишь лёгкую одежду — без куртки, так как рассчитывала вернуться быстро. Однако домой она не вернулась.

Её мать, вернувшаяся из командировки, нашла оставшимися вещами Яны тревожное подтверждение беды. В дневнике девушки фигурировал некий "Р.", и по этой зацепке полиция задержала двух подозреваемых — 24‑летнего Р. и его 25‑летнего подельника. По их признанию, Яну задушили, а тело сбросили в реку Урал, недалеко от села Талдыколь. Мотив остался нераскрытым.

Сразу начались масштабные поиски: водолазы, кинологи, дроны, эхолоты прочёсывали дно и берега от октября до декабря, затем — с началом весны. Но только 20 июня, после сотен часов обследования и десятков погружений, тело Яны было найдено и опознано экспертизой.

"Теперь хотя бы можно похоронить. Как только мне выдадут тело, я отвезу дочь в Чапаево, под Уральском. Там она родилась", — сказала её мать Галина Легкодимова журналистам azh.kz. Она добавила: "Это горе не уходит, но появляется хоть какая-то точка. Я надеюсь, что виновные понесут наказание".

Расследование продолжается: следственные органы работают над установлением конкретного мотива и степени участия каждого задержанного.