В Актау, 8 декабря, произошёл пожар в квартире жилого дома в 28-м микрорайоне, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. Сообщение о возгорании поступило на пульт "112" в 09:04, и через шесть минут на место прибыли пожарные в составе 15 человек и четырёх единиц техники.

Пожар был полностью ликвидирован к 09:28 на площади 20 квадратных метров. В квартире спасатели обнаружили без сознания несовершеннолетнего ребёнка, который был передан бригаде скорой помощи. Несмотря на усилия медиков, ребёнок скончался в карете скорой помощи.

Эвакуация других жителей дома не проводилась. Причины возгорания и точный возраст ребёнка пока устанавливаются, сообщили в ДЧС Мангистауской области.