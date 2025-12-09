Трагедия в Актау: при пожаре погиб ребёнок
Сегодня, 07:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:14Сегодня, 07:14
132Фото: ДЧС Мангистау
В Актау, 8 декабря, произошёл пожар в квартире жилого дома в 28-м микрорайоне, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. Сообщение о возгорании поступило на пульт "112" в 09:04, и через шесть минут на место прибыли пожарные в составе 15 человек и четырёх единиц техники.
Пожар был полностью ликвидирован к 09:28 на площади 20 квадратных метров. В квартире спасатели обнаружили без сознания несовершеннолетнего ребёнка, который был передан бригаде скорой помощи. Несмотря на усилия медиков, ребёнок скончался в карете скорой помощи.
Эвакуация других жителей дома не проводилась. Причины возгорания и точный возраст ребёнка пока устанавливаются, сообщили в ДЧС Мангистауской области.
Самое читаемое
- Десятилетний долг и шаг до банкротства: санаторий МВД в Алматы получил второе дыхание
- Казахстан и Узбекистан договорились о расширении железнодорожных перевозок зерна
- "Барыс" дома уступил последней команде Востока КХЛ
- В Алматы тысячи волонтеров вступили в "НаркоСтоп"
- Роботы, шлифовка и многоступенчатый контроль: как работает автомобильное производство в Казахстане