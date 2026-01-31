Трагедия в Атырауской области: невестка убила пожилую свекровь
В Кызылкогинском районе 82-летняя женщина погибла в собственном доме.
В Кызылкогинском районе 82-летняя женщина погибла в собственном доме. Пенсионерка длительное время тяжело болела, была прикована к постели и нуждалась в постоянном уходе, сообщает BAQ.kz.
По данным следствия, в день трагедии в доме находились только она и её 38-летняя невестка. Женщина напала на пожилую родственницу с кухонным ножом, нанеся не менее четырёх ударов по голове и телу. Пострадавшую доставили в районную больницу, но спасти её не удалось.
По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК. Подозреваемая задержана и помещена в СИЗО. В ходе следствия проведены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы, которые показали, что она страдает хроническим психическим заболеванием — параноидной шизофренией.
Дело рассматривает специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области под председательством судьи Заремы Хамидуллиной.
