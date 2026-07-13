Трагедия в Бангкоке: десятки людей погибли при пожаре в популярном баре

По меньшей мере 27 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего в ночь на понедельник в популярном баре на севере Бангкока. Об этом сообщили власти Таиланда. Премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун, прибывший на место происшествия, заявил, что спасатели обнаружили 27 тел без признаков жизни.

Несколько пострадавших были доставлены в больницы, позднее власти уточнили, что травмы получили 63 человека. Трагедия произошла в районе Чатучак на севере тайской столицы. По данным экстренных служб, пожарным удалось локализовать и потушить огонь примерно за 30 минут.

Судя по кадрам с места происшествия, в результате сильного пожара в здании обрушился потолок. Причины возгорания пока устанавливаются. Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств трагедии.