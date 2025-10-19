В северо-восточной части Бразилии произошла крупная дорожная авария — пассажирский автобус врезался в песчаную насыпь и перевернулся, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

По предварительным данным, жертвами ДТП стали 17 человек. В момент аварии в салоне находились около 30 пассажиров. Количество пострадавших, доставленных в больницы, уточняется.

Инцидент произошёл в городе Салоа штата Пернамбуку. Автобус направлялся из штата Баия.

Полиция установила, что водитель потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с камнями на обочине. После удара транспортное средство опрокинулось на бок. Сам водитель получил лёгкие травмы; тест на алкоголь показал отрицательный результат.

Губернатор Баии Жерониму Тейшейра заявил, что власти региона участвуют в спасательных работах и помогают в опознании погибших. Он выразил глубокие соболезнования семьям жертв трагедии.

По данным Министерства транспорта Бразилии, в 2024 году на дорогах страны погибли более 10 тысяч человек.