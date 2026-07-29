Трагедия в горах: один турист умер, второго эвакуировали вертолетом МЧС

В Туркестанской области спасатели МЧС провели сложную операцию в горах после сообщения о гибели одного из туристов. Его спутника, которому также стало плохо, эвакуировали с перевала Шункульдук на вертолете. Инцидент произошел в Толебийском районе на территории Аксу-Жабаглинского государственного природного заповедника. Спасательная операция проходила на высоте около 2400 метров над уровнем моря.

По данным МЧС, в службу спасения позвонил мужчина и сообщил, что его друг умер после резкого ухудшения состояния здоровья. Сам заявитель также почувствовал себя плохо и уже не мог самостоятельно спуститься с горы. На помощь незамедлительно выдвинулись спасатели, а также был задействован вертолет АО «Казавиаспас». С помощью авиации из труднодоступной местности эвакуировали мужчину 1993 года рождения. После приземления его осмотрели медики скорой помощи и оказали необходимую помощь.

Госпитализация ему не потребовалась. Тело второго мужчины 1978 года рождения спасатели также спустили с горы. По предварительной информации, причиной его смерти стало резкое ухудшение состояния здоровья. В МЧС призвали туристов перед походами в горы заранее сообщать близким о своем маршруте, следить за прогнозом погоды, брать с собой средства связи, достаточный запас воды, аптечку и необходимые медикаменты.