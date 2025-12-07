В индийском штате Гоа произошла одна из самых масштабных трагедий последних месяцев: в ночь на воскресенье в знаменитом курортном районе Арпора вспыхнул пожар в клубе Birch by Romeo Lane, унесший жизни 23 человек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на The Indian Express.

По данным полиции Индии, возгорание произошло около полуночи. Предварительно, причиной стал взрыв газового баллона, после которого огонь мгновенно распространился по первому этажу здания. Пожарные расчёты прибыли на место в течение нескольких минут, но пламя уже успело заблокировать выходы.

Большинство погибших были сотрудниками заведения — их тела нашли в кухонной зоне. Ещё два человека обнаружены на лестнице, где они, вероятно, пытались подняться на второй этаж в поисках выхода.

Спасательные работы продолжались до раннего утра. На место ЧП прибыли руководители полиции северного Гоа, включая генерального директора полиции штата Алока Кумара.

"Пожар локализован, но причины всё ещё выясняются. Работы по эвакуации и осмотру здания продолжаются", — сообщил глава полиции.

Главный министр Гоа Прамод Савант назвал случившееся "тяжёлым днём для всей Индии", выразил соболезнования семьям погибших и лично посетил место трагедии.

Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.