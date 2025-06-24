Авиаудар Израиля унес жизни 9 мирных жителей в Иране
33 ранены при ударах Израиля по иранской провинции Гилян.
Сегодня, 14:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:35Сегодня, 14:35
63Фото: Global Look Press/Xinhua
В результате авиаударов, приписываемых Израилю, по гражданским объектам в иранской провинции Гилян погибли 9 человек, еще 33 получили ранения, передает BAQ.KZ со ссылкой на иранское агентство Tasnim.
По данным властей, атака произошла по жилым районам, что привело к разрушению как минимум четырёх домов. Взрывной волной повреждено множество близлежащих построек. Пять человек из числа пострадавших были госпитализированы с тяжелыми травмами, остальные получили помощь амбулаторно.
Местные власти расценивают произошедшее как теракт. Пока официального заявления от израильской стороны не поступало. Тем временем, иранское МИД выразило протест и пригрозило "жестким ответом".
Самое читаемое
- Третья женщина в истории: Бибисара Асаубаева сыграет на мужском супертурнире
- Казахстан запретил полеты над шестью странами Ближнего Востока
- Переводы через Kaspi и Halyk не обложат НДС — Аймагамбетов
- Землетрясение зафиксировано на территории Казахстана
- "Автобус-помойка": видео из салона Кызылорда — Астана возмутило соцсети