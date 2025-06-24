В результате авиаударов, приписываемых Израилю, по гражданским объектам в иранской провинции Гилян погибли 9 человек, еще 33 получили ранения, передает BAQ.KZ со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

По данным властей, атака произошла по жилым районам, что привело к разрушению как минимум четырёх домов. Взрывной волной повреждено множество близлежащих построек. Пять человек из числа пострадавших были госпитализированы с тяжелыми травмами, остальные получили помощь амбулаторно.

Местные власти расценивают произошедшее как теракт. Пока официального заявления от израильской стороны не поступало. Тем временем, иранское МИД выразило протест и пригрозило "жестким ответом".