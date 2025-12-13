В Шетском районе Карагандинской области на станции Мойынты произошло серьёзное ЧП: в одноэтажном кафе взорвался газовый баллон, передает BAQ.KZ. После взрыва вспыхнул мощный пожар, охвативший здание по всей площади. Перекрытия частично обрушились на площади примерно 200 квадратных метров.

Когда первые подразделения МЧС прибыли на место, кафе горело открытым пламенем. Пожарные оперативно приступили к тушению, и огонь был полностью ликвидирован на площади около 300 кв. м. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы и обследовать повреждённые конструкции, чтобы исключить повторное возгорание.

По уточнённым данным, два человека погибли. Ещё 11 пострадавших доставлены в ближайшую районную больницу, где заранее подготовили койки и необходимые медикаменты для немедленной помощи всем раненым.

По предварительной версии, взрыв произошёл из-за нарушений требований безопасной эксплуатации газовых систем, в том числе бытовых баллонов. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.