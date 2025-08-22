Трагедия в Китае: обрушение моста унесло жизни рабочих
СМИ пишут, что оборвался трос.
В Китае произошла крупная авария на строительстве железнодорожного моста через Хуанхэ: оборвался трос конструкции, в результате чего погибли семь человек, ещё девять остаются пропавшими, передает BAQ.KZ со ссылкой на Сhinadaily.
По данным издания, в момент ЧП на объекте находились 15 строителей и один менеджер. Спасатели продолжают поиски людей, часть которых могла упасть в реку. Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР направило на место трагедии специальную группу для координации операций и заявило о скором расследовании причин происшествия.
Мост расположен на границе уездов Цзяньчжа и Хуалун в провинции Цинхай. Это первый в стране железнодорожный арочный мост из стальных ферм, который должен пересечь Хуанхэ. Соединение его башен планировалось в августе.
