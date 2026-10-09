Трагедия в Кокшетау: пропавшего четырехлетнего мальчика нашли погибшим

В Кокшетау четырехлетнего мальчика, пропавшего 8 октября, обнаружили погибшим в открытом колодце. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области, сообщение об исчезновении ребенка поступило в дежурную часть 8 октября. К поискам подключились сотрудники полиции и спасатели.

«В ходе розыскных мероприятий ребенок был обнаружен в открытом колодце. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не установлено», – сообщили в ведомстве.

По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Что известно об исчезновении ребенка

Ранее в социальных сетях распространялась ориентировка на поиски четырехлетнего мальчика. По информации волонтеров, 8 октября ребенок ушел из дома в Кокшетау и не вернулся.

В ориентировке также сообщалось, что мальчик плохо разговаривал. К поискам подключились неравнодушные жители города.