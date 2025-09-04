В центре Лиссабона произошла катастрофа: популярный у туристов фуникулер "Глория" сошел с рельсов, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. По последним данным, погибли 15 человек, еще как минимум 18 получили ранения. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщает CNN Portugal.

Авария произошла вечером, 2 сентября, в 18:05 по местному времени. Один из вагонов потерял управление и с огромной силой врезался в здание. Второй вагон остался на рельсах. Очевидцы рассказали изданию Observador, что пассажиры в панике выпрыгивали из окон, пытаясь спастись.

Это трагедия, Лиссабон в трауре. Такого ещё никогда не случалось в нашем городе, — заявил мэр Карлуш Муэдаш.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования семьям погибших. По информации пожарных, опубликованной в газете Observador, причиной аварии стал оборвавшийся трос конструкции фуникулера. Последнее техническое обслуживание проводилось в сентябре 2024 года.

Фуникулер "Глория" — одна из визитных карточек Лиссабона. Он был открыт в 1885 году и полностью электрифицирован к 1915-му. С 2002 года считается национальным памятником Португалии. Маршрут длиной 265 метров соединяет центр города с районом Байру-Альту, наклон пути достигает 17%. Это уже не первый инцидент: в 2018 году фуникулер сходил с рельсов, но тогда никто не пострадал.