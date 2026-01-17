Подозреваемый в совершении преступления задержан, сообщили в департаменте полиции региона, передаёт BAQ.KZ.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошёл 14 января. По подозрению в убийстве задержан 45-летний житель села Рыскулов, состоявший с погибшей в гражданском браке. Мужчина был водворён в изолятор временного содержания.

Как уточнили в полиции, в ходе бытового конфликта женщине были нанесены ножевые ранения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спустя несколько часов она скончалась. В момент происшествия в доме находился несовершеннолетний ребёнок.

Родственники обнаружили пострадавшую и сообщили в правоохранительные органы. Прибывшие на место сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.