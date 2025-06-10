В Жамбылской области произошло трагическое происшествие, потрясшее местное сообщество, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТК. Военного подозревают в убийстве 10-летнего пасынка. Инцидент, который произошел в конце мая в одном из сел Таласского района, стал известен только на днях. Мальчик был привезен в районную больницу уже без признаков жизни. Под подозрение сразу попал 35-летний мужчина, который являлся приемным отцом ребенка.

Следственные органы начали расследование, и дело взяло на контроль военно-следственное управление. Мужчину задержали, а из семьи сразу же были забраны еще четверо приемных детей. Все они были переданы в государственное учреждение, где с ними работают психологи.

По словам Даурена Багжанова, регионального уполномоченного по защите прав детей по Жамбылской области, дети находятся в безопасности. В тот же вечер после трагедии они были изъяты из семьи. "На сегодняшний день они находятся в государственном учреждении и получают необходимую психологическую помощь", — отметил он.

Следствие пока не раскрывает всех подробностей трагедии, однако известно, что пятеро приемных детей появились в семье всего несколько месяцев назад. Как стало ясно, мотивы преступления остаются неясными, и расследование продолжается.