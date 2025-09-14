В ночь с 13 на 14 сентября в Казахстане произошло два крупных дорожно-транспортных происшествия, унесших жизни 15 человек, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает КазАвтоЖол, первое ДТП зафиксировано 13 сентября около 23:30 в Карагандинской области, на трассе "Караганда – Аягуз – Бугаз" вблизи села Шешенкара. Водитель Ford Mondeo, двигаясь из Каркаралинска в сторону Караганды, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Changan. В результате аварии на месте погибли пять человек.

Второе трагическое ДТП произошло спустя два часа — около 01:39 14 сентября — в области Жетысу, на автодороге "Алматы – Усть-Каменогорск" (479-й километр). Водитель Nissan Cefiro выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada ВАЗ, после чего допустил касательное столкновение с Chevrolet Cobalt. Сам водитель Nissan погиб на месте. В результате аварии в Lada ВАЗ погиб один пассажир, еще один был госпитализирован. Находившиеся в Chevrolet Cobalt восемь человек, включая ребенка, скончались на месте.

По данным дорожных служб, оба участка трасс находились в исправном состоянии: автодорога "Алматы – Усть-Каменогорск" была реконструирована в декабре 2024 года, а участок "Караганда – Аягуз – Бугаз" ранее прошел средний ремонт. Дефектов покрытия и препятствий для движения выявлено не было.

Эксперты отмечают, что после обновления трасс фиксируется рост числа ДТП. Ровное покрытие и хорошие условия видимости нередко провоцируют водителей превышать скорость и нарушать правила дорожного движения, что приводит к тяжелым последствиям.