Машинист предотвратил столкновение с трактором на железнодорожном переезде, передает BAQ.KZ.

На регулируемом, неохраняемом железнодорожном переезде участка Жосалы – Кызылорда машинист поезда №42 "Тальго" сообщением Атырау – Алматы применил экстренное торможение, чтобы избежать столкновения с трактором марки "Беларус".

Водитель трактора, нарушив правила дорожного движения, выехал на переезд перед приближающимся поездом и скрылся с места происшествия. Информация о происшествии передана в линейный отдел полиции на станции Кызылорда.

Причиной инцидента стало нарушение ПДД водителем автотранспорта.