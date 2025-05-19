Трактор выехал на жд пути перед "Тальго" сообщением Атырау – Алматы
Вчера, 13:02
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Вчера, 13:02Вчера, 13:02
196Фото: pixabay.com
Машинист предотвратил столкновение с трактором на железнодорожном переезде, передает BAQ.KZ.
На регулируемом, неохраняемом железнодорожном переезде участка Жосалы – Кызылорда машинист поезда №42 "Тальго" сообщением Атырау – Алматы применил экстренное торможение, чтобы избежать столкновения с трактором марки "Беларус".
Водитель трактора, нарушив правила дорожного движения, выехал на переезд перед приближающимся поездом и скрылся с места происшествия. Информация о происшествии передана в линейный отдел полиции на станции Кызылорда.
Причиной инцидента стало нарушение ПДД водителем автотранспорта.
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